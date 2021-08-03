Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'da bir katı yağ atık deposunda yangın çıktı. Yangından dolayı yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri yangını bir saatte kontrol altına aldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi 450 evler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 450 evler civarında bulunan katı yağ atık tesissinde bulunan bir depoda yağ dönüşümü sırasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoyu sararken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangından dolayı kentin birçok noktasından görülen dumanlar paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye personeline çevredeki vatandaşlar su ve ayran dağıttı. Bir saatte kontrol altına alınan yangında ölen ya da yararlanan olmazken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlattı.