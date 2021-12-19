İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da korkutan yangın, restoran kül oldu

Diyarbakır’da alev alan restoran küle döndü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da alev alan restoran küle döndü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacada başlayan yangın, kısa sürede restorana sıçradı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında restoran kullanılmaz hale gelirken, korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.