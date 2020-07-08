Diyarbakır'da korona virüs denetimi

Diyarbakır'da polis ve zabıta ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurullara uymayan iş yerlerine para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimler' konulu genelge gönderdi. Genelgenin ardından tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Sur Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu mekanlar ile iş yerleri ve minibüs duraklarında denetim gerçekleştirdi.

Kurallara uymayanlara ceza

Yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takma kuralları ile hijyen kuralları hatırlatılırken, kurallara uymayan bazı iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Diyarbakır genelinde devam eden denetimlerde ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi erler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların tek tek denetleneceği öğrenildi.