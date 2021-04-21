Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, her 100 bin kişide 117,36 kişiyle sarıdan kırmızı kategoriye dönen Diyarbakır'da birçok vatandaşın maskesiz ve sosyal mesafesiz kuralları uymadığı görülürken, çocuklar ise tehlikeye rağmen Anzele parkında pis suda yüzdü.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe kuralının yeterince uygulanmadığı caddelerde dolaşanların maskelerini ise çene altında tuttukları gözlendi. Caddelerde oluşan yoğunluklar kameralara yansırken, Zabıta ekipleri kurallara uymayan vatandaşları ise anonslarla uyardı.

Çocuklar korona virüse davetiye çıkardı

Kentin Sur ilçesinde bulunan Anzele parkında ise çocukların korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak yüzdüğü görüldü. Anzele parkındaki suda yüzen çocukların korona virüse davetiye çıkardığı görülürken, hastanelerde de yoğunluğun olduğu kentte uzmanlar, vatandaşların kurallara uyması ve sağlıkları açısından dışarıya çıkmamasını önerdi.