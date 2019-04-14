Diyarbakır'da korsan servis araçlarına tepki

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya, son yıllarda korsan taksi sorunlarının yaşandığı Diyarbakır'da bu kez korsan çalışan öğrenci servis araçlarının türediğini belirterek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Kaya, Diyarbakır'ın son yıllarda hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Korsan faaliyet gösteren servis araçlarına, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da fırsat vermeyeceklerini kaydeden Kaya, korsan çalışan servislerin hem kayıtlı olarak çalışan, vergisini ödeyen meslektaşlarını hem de veliler ve öğrencileri mağdur ettiğini söyledi. Esnafın hakkını korumak için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Kaya, "Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde, korsan çalışan araçları ortadan kaldırmak için görüş alışverişinde bulunduk. Zabıta birimlerinde görevli memurların da korsan servis konusunda polis ekiplerine yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Diyarbakır Servisçiler Esnaf Odası yönetimi olarak amacımız, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmektir. Esnafımızın kılık kıyafet, disiplin ve her türlü kusurundan odamız yönetimi sorumlu olup, muhatap alınacaktır. Odamıza kayıtlı servis şoförlerimizin tümü kural kaideye uyum sağlamaktadırlar. Velilerimizin her ne sorunları olursa olsun mutlaka bizlere ulaşıp sorunlarını iletsinler" dedi.