Diyarbakır'da köy okullarına pandemi ve hijyen eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir kent oluşturmak ve bilinçli bireylerin yetişmesi için başlattığı hijyen eğitimlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca kırsal mahallelerde eğitim gören ilkokul çocuklarına yönelik 'Pandemi ve hijyen eğitimi projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında Gıda Denetim Birimi görevlileri tarafından öğrencilere kişisel hijyen ve öz bakim eğitimleri yanı sıra eğitimde, akıllı tahtalara yansıtılan slaytlar ile gıdaların temizlenmesi, kişisel hijyen, pandemi sürecinde okulda ve evde dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verildi. Tuvalet eğitimi ve el yıkama talimatı ile ilgili öğrencileri bilgilendiren görevliler, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sunumdan sonra çocuklara oyuncak ve gıda ikramı yapıldı.

Sağlık Daire Başkanlığı köy okullarındaki bilgilendirme çalışmalarına devam edecek.