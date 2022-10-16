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Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde köylüler arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde köylüler arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde daha öncesine dayanan husumet nedeniyle köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga meydana geldi. Olayda etrafa rast gele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman'a sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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