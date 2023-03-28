Diyarbakır'da kumar oynatan 4 kişiye 17 bin lira para cezası

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekipleri kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneyi mühürledi, 4 şüpheliye 17 bin lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde kumar oynanan yerlerin tespit edilmesi ve kumar oynayan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Altıok Mahallesi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen 1 kıraathane mühürlendi.

Yapılan denetimler sonrasında kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa yaklaşık 17 bin lira para cezası uygulanırken, suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar paraya el koyuldu.

İş yeri sahibi S.D. isimli şahıs hakkında, "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, Bismil Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerin devam ettiği öğrenildi.