Diyarbakır'da kuraklık il kriz merkezi toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun başkanlığında “Kuraklık İl Kriz Merkezi”nin 2022-2023 tarım yılına ait 3. toplantısı yapıldı.

Kuraklık İl Kriz Merkezi'nin 2022-2023 tarım yılına ait 3. toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Coşkun başkanlığında 8 Mart'ta Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırklar Dağı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde; il Kriz Merkezinin 2022-2023 tarım yılına ait muhtemel tarımsal kuraklık ihtimalini önceden değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla Vali yardımcısı Ömer Coşkun başkanlığında yapılan toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcı Mehmet Şefik Türker, İlgili kurum temsilcileri, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı, İlçe Ziraat Odası Başkanları, Sulama Birliği Başkanları, Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünde görevli teknik personel katıldı.