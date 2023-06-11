Diyarbakır'da Kurban Bayramı hareketliliği: Otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı

Doğu ve Güneydoğu'da turizmin başkenti olarak bilinen Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

İlk çağlardan bu yana Akdeniz'i Basra Körfezi'ne, Karadeniz'i Mezopotamya'ya bağlayan Diyarbakır, tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yaptı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turizmin önemli kentlerinden olan Diyarbakır'da seçim sürecinden sonra Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı.

28 Mayıs tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra otellerde doluluk oranının yüzde 70 seviyelerine ulaştığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Üyesi Recep Koyuncu, bu oranın 10 gün sonra yüzde 100 seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Temmuz ve ağustos aylarının Diyarbakır için turizm ayı olduğunu ifade eden Koyuncu, “Seçim öncesi yüzde 10 ile 20'lik bir yoğunluk vardı. Seçimden sonra çok büyük bir yoğunluk bekliyorduk ve yoğunluk başladı. Bayrama doğru da bu yoğunluğun gitgide artış göstereceğini umuyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otellerde doluluk oranı yüzde 60 ile yüzde70 seviyelerine yükseldi" dedi.

"Diyarbakır'da yaklaşık 7 bin yatak seviyemiz var"

Yoğunluğun 10 gün içerisinde yüzde 100 seviyelerine çıkacağını tahmin ettiklerini aktaran Koyuncu, "Otellerimizde yer kalmayacak diye düşünüyoruz. Diyarbakır'da yaklaşık 7 bin yatak seviyemiz var. Bu yatakların hepsinin dolmuş olacağını göreceğiz. Günübirlik gelip gidenlerle birlikte çok büyük bir yoğunluk olacaktır. Temmuz ve ağustos aylarının gelmesiyle birlikte bu yoğunluğun aynı şekilde devam etmesini öngörüyoruz" diye konuştu.