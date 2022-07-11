Diyarbakır'da kurbanlıklar sıcakların gölgesinde kaldı

Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerlerinde kurbanlık satışları sıcak havanın gölgesinde kalarak bayramın üçüncü günün de devam ediyor.

Diyarbakır'da besiciler, Yenişehir ilçesinde bulunan kurbanlık alanında satışlarına devam ediyor. Kimi besici erkenden kurbanlıklarını bitirirken, kimisi de bayramın üçüncü gününde sıcak havların gölgesinde satmaya devam ediyor. Her bütçeye uygun satış yapılırken, satışlar yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

“Bin 500 liradan 5 bine kadar hayvanlarımız var”

Besici Mehmet Bozkoç, kentte 300 adet hayvan getirdiğini söyledi. Bayramın üçüncü gününe kadar 150 adet sattığını belirten Bozkoç, “41 derece, çok sıcak, bunaltıcı hava var. İnsanlar ona rağmen tek tük gelip soruyor. Elimizden geldiği kadar anlaşmaya çalışıyoruz. Bin 500 liradan 5 bine kadar hayvanlarımız var. Bayramın dördüncü günü öğlene kadar da satışımız olacak. Ama bu saatten sonra biraz zordur. Kalanları götürüp tekrar besleyeceğiz. Ondan sonra kasaplara vereceğiz” dedi.

“Yarın öğlene kadar satışlarımız devam edecek”

Besici Hüseyin Aslanlı ise, bayramın üçüncü gününde de hayvanların alım, satış ve kesimini yaptıklarını ifade etti. Kesimlerin durduğunu dile getiren Aslanlı, “Buraya 100 adet kurbanlık getirdik. 15 adet sattık. Hava sıcaklığı 38-40 derece olmasına rağmen hayvanların yanında durup satıyoruz, kesiyoruz. Bin 500'den başlıyor, 4 bine kadar fiyatlarımız çıkıyor. Yarın öğlene kadar satışlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.