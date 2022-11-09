Diyarbakır'da kursiyerlere madde bağımlılığı semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, DİSMEK kursiyerlerine 'Madde Bağımlılığı Konusunda Koruyucu Önleyici' seminer düzenledi.

Program, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) seminer salonunda gerçekleşti. Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi Psikologları Uğur Çağan Alakuştekin ve Serap Çapraz'ın seminerine DİSMEK eğitmenleri ve kursiyerleri katıldı.

Eğitmenlerin ve kursiyerlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturmaları hedeflenen seminerde, insan sağlığını olumsuz yönde etkiyen farklı türde bağımlılıkların anlatıldı. Psikologlar, alkol, sigara, uyuşturucu ve daha birçok bağımlılık yapan zararlı maddeler konusunda kursiyerlerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Psikologlar; slayt ve görsel materyallerle madde bağımlılığı konusunda dikkat edilmesi gereken konuları kursiyerlere aktardı. Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, kentte ve kırsal alanlarda bağımlılıkla mücadele konusunda koruyucu ve önleyici çalışmalarına devam edecek.