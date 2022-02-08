İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da kutu gramajı hilesine ceza

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pastanelere yönelik pasta kutusu gramajı denetimi gerçekleştirdi.


Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gramaj- dara hilesi ile ilgili kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.


Tatlı satışı yapılırken kullanılan kutu ambalajların gramajını düşmeden hileli bir şekilde satış yapan iş yerlerine uyarı amaçlı durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, uyarıları dikkate almayan işletmelere ceza tutanağı yazdı.


İş yerlerine yönelik düzenlenen ceza tutanakları, 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.


Vatandaşlar, konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na bildirebileceği ifade edildi.

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