Diyarbakır'da kuyumcular odası fuarının startı verildi

Bir otelde düzenlenen lansman toplantısına, sektörün önde gelen firmaları yanı sıra anlaşma sağlanan fuarı organize eden firma katıldı. İftardan sonra yapılan sunumun ardından konuşan DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, yönetim olarak yeni geldiklerini, aşk ve şevkle çalışma içinde olduklarını söyledi. Diyarbakır'a yakışır en güzel şeyler ne ise onları yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yüksel, bunu rahat bir şekilde diyebileceklerini, gecelerini gündüzlerine kattıklarını dile getirdi.

Saat gece 01.00'lere kadar sektör için projeler ürettiklerini aktaran Yüksel, “Böyle bir çalışmanın içindeyken Diyarbakır'a yakışır bir fuar planladık. 2023'ün Mayıs'ın ilk haftasında 5-6-7 tarihlerine karar verdik. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Önemli firmalarımızın hepsi burada. Bizler, Diyarbakır'a çok daha kaliteli hizmet ve büyük fuarlar getireceğiz. Diyarbakır'ı tek değil, çevre illeri de temsil edecek çok büyük bir fuar düzenlemeyi planlıyoruz. Dış ülkelerden başta İran ve Irak bunları da bire bir bunları bu fuara davet edeceğiz. Bu sadece Musa Bey'e tek düşmüyor. Odalar çok önemli. Odalar gecesini gündüzüne katıp bu fuarı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hayal ediyoruz ki İstanbul fuarından sonra Diyarbakır fuarı olacak. Öyle kaliteli bir fuar yapacağız. Bizler od olarak 24 saat bu iş için projeler üreteceğiz. Nasıl kaliteli ve yoğun katılım olması için çalışmalar içinde olacağız. Hepimize tekrardan hayırlı, uğurlu olsun. Sadece kendimizi değil, memleketimizi, toplumumuzu, geleceğimizi düşünerek hareket etmeliyiz” dedi.

Sunum ve konuşmaların ardan toplantı, tarafların fikir alışverişiyle devam ederek sona erdi.