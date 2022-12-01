Diyarbakır'da kuyumcular odasından esnafa memnuniyetlik anketi

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, şehirdeki 450 kuyumcu esnafının odanın çalışmalarından memnun olup olmadıklarını test etmek üzere anket çalışması düzenledi. Oda tarafından görevlendirilen gizli bir ekip, esnaftan isimlerini belirtmeden ankete katılmalarını istedi. 17 sorudan oluşan ankette esnafa odanın çalışmaları, esnafa yönelik tutumu, beklentiler ve öneriler sıralandı. Anketin sonunda yüzde 97'lik oranlarda memnuniyet tablosu ortaya çıkarken, birçok esnaf sektörün daha iyi duruma gelmesi için önerilerini belirtti.

Kapalı zarf sistemiyle yapılan anketin çok verimli sonuçlar ortaya çıkardığını belirten DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, memnun olmadığını bildiren yüzde 3'lük kesimin verdiği mesajı doğru değerlendirerek bu yönde çalışmalar yapacaklarının ifade etti. Sahte altın olmak üzere sektörün imajına zarar veren ve kanayan yara haline gelen birçok sorunu ortadan kaldırmak üzere bugüne kadar önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Yüksel, “Bizim anlayışımızda burayı tek başımıza yönetmek yok. Odamızın organları var. En önemlisi ise olmazsa olmazımız olan esnafımız var. Onların memnuniyetini test etmek istedik. Yüzde 97 memnuniyet çıkması bizim için ciddi başarı. Ancak biz memnun olmayan yüzde 3'ün vermek istediği mesajın gereğini yapacağız. Görüş ve önerileri dikkate alacağız, bundan esnafımızın en ufak bir endişesi olmasın” dedi.