Diyarbakır'da kuyumcuları dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp kuyumculardan yüklü miktarda dolandırıcılık yapan 6 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'da kuyumcu esnafını hedef alan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, kuyumculara sahte altın vererek dolandırıcılık eylemlerinde bulunduklarını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düğmesine bastı.

Yapılan çalışmalarda 27 Mayıs günü Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı kuyumcunun bu şekilde toplamda 66 bin 800 TL dolandırıldığını tespit eden ekipler olayları gerçekleştiren şüphelilerin kullandıkları araçla Şanlıurfa istikametine doğru gittiklerini belirledi. Şüpheliler, Şanlıurfa-Hilvan ilçesinde kullandıkları araç ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları araç içerisinde ve üst aramalarında, kuyumcu esnafını dolandırmak için kullandıkları sahte olduğu değerlendirilen 34 parça halinde, sarı renkli altın görünümlü bileklik, bilezik, küpe, zincir künye, zincir kolye ve dolandırıcılık olayından elde ettikleri 57 bin 682 TL ve 14 adet çeyrek altın, 3 adet yarım altın, 1 adet tam altın ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yapılan detaylı incelemede şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık suçundan kayıtlarının olduğu tespit etti.

Yakalanan 6 şüpheli, 28 Mayıs tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.