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Diyarbakır'da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriyeli yetimler yararına etkinlik düzeldi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriyeli yetimler yararına etkinlik düzeldi. Öğrenciler, elde ettikleri geliri Suriye'nin İdlib kentinde bulunan yetimlere gönderdi.


Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Suriyeli yetimler yararına etkinlik düzenledi. Okul Müdürü Zekeriya Erdem ve sosyal bilgiler öğretmeni Ekrem Çetin'nin koordinasyonuyla gerçekleşen kermeste elden edilen gelir, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan yetimlere ulaştırılmak üzere Diyarbakır İl Müftüsü ve TDV Diyarbakır Şube Başkanı Yavuz Selim Karabayır'a teslim edildi.



"Oldukça anlamlı bir etkinlik"


Diyarbakır Müftüsü Karabayır, öğrencilerin bu anlamlı davranışları karşısında duygulandığını söyledi. Karabayır, "TDV yurt içinde Kur'an kurslarıyla, pansiyon ve yurtlarıyla hizmet verirken, yurt dışında da yardıma muhtaç mağdur insanların yanında olduğu için vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin gönlünde önemi her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu vesileyle duyarlı öğrencilerimizin, sınırlarımızda yaşanan olumsuz tablodan etkilenip ülkemize sığınan mazlum ve mağdur Suriyeli kardeşleri için yaptığı hayır etkinliği oldukça anlamlıdır. Bu çalışmada emeği geçen okul müdürü ve öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ediyor, eğitimlerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.


Okul Müdürü Zekeriya Erdem de "Öğrencilerimizle dünyanın dört bir yanında açlık ve yoksulluk çeken yardıma muhtaç mağdur ve mazlum insanlara karşı duyarlılık kazandırmak ve yetimlere dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledik. Gelirlerini, TDV aracılığıyla Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan yetimlere bağışladık" diye konuştu.

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