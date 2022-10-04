Diyarbakır'da Lucca Kafe hizmete açıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Plaza Hotel, bünyesinde Lucca Kafe'yi hizmete açtı.

Diyarbakır'ın köklü hotellerinden Plaza Hotel, yeni yerini hizmete sundu. Hotel yanında hizmete açılan Lucca Kafe müşterilerini bekliyor. 7 çalışanla hizmet verilen kafede, 147 müşteri ağırlanmakta. Plaza Hotel Ön Büro Müdürü Sabahat Sancaroğlu, şık ortamı ve deneyimli personellerle işletmede yiyecek ve içecek ziyafeti sunulduğunu söyledi. Sancaroğlu Lüx ambiyansı, özel menüsü ve profesyonel personelleri ile misafirlere unutulmaz deneyim yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi.