İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’nde tel örgüde sıkışarak mahsur kalan köpeği kurtardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde tel örgüde sıkışarak mahsur kalan köpeği kurtardı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde tel örgüye sıkışarak mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma Ekipleri, tel örgüleri keserek köpeği çıkarttı.


İtfaiye ekipleri, herhangi bir yarası bulunmayan köpeğe su ve yiyecek verirken, başka hayvanların tellere takılmasını önlemek için köpeğin takılı kaldığı tel örgüdeki boşlukları kapattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.