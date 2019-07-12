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Diyarbakır'da market deposunda yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır’da bir market zincirinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır'da bir market zincirinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi.


Olay, Kayapınar ilçesi Yeni Stadyum yolu üzerinde bulunan bir marketin deposunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren vatandaşlara müdahale etti.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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