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Diyarbakır'da marketteki müşteri, silahlı soygunu önledi

Diyarbakır’da bir markette alışveriş yapan müşteri, silahla içeri girip soygun yapmak isteyen hırsıza müdahale etti.

Diyarbakır'da bir markette alışveriş yapan müşteri, silahla içeri girip soygun yapmak isteyen hırsıza müdahale etti. Hırsız, amacına ulaşamadan iş yerinden kaçarken, yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, yaklaşık 20 gün önce Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre silahlı bir soyguncu, içinde müşterinin de olduğu markete girerek kasaya yönelip paraları almak istedi. Bu sırada markette bulunan müşteri, hırsızın bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atlayıp soygunu engellemeye çalıştı. Bir süre yaşanan boğuşmanın ardından hırsız, amacına ulaşmadan silahıyla birlikte dükkandan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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