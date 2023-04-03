İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da Mart ayında 131 kişi tutuklandı

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, diğer ilçe emniyet müdürlük ve amirlikleri tarafından mart ayında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 2 bin 53 kişiden 131’i tutuklandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, diğer ilçe emniyet müdürlük ve amirlikleri tarafından mart ayında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 2 bin 53 kişiden 131'i tutuklandı.


Alınan bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü, diğer ilçe emniyet müdürlük ve amirlikleri tarafından kent genelinde mart ayında yapılan çalışmalarda 2 bin 53 şüpheli yakaladı. Şüphelilerden 131'i tutuklanırken, 83'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yapılan çalışmalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 141 tabanca, 16 av tüfeği, 22 kuru sıkı tabanca, bin 592 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

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