Diyarbakır'da Mehmetçik yaralı atmacaya kol kanat oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesinde görevli personel, bulduğu yaralı atmacaya ilk müdahale yaparak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Sur İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı personeller önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Jandarma personeli, Sur ilçesi Karabaş Mahallesinde arazide yaralı atmaca buldu. Görevli personel tarafından fark edilmesi üzerine yaralı atmacaya ilk müdahale yapıldı. Yaralı atmacaya ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.