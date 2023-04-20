Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da farklı noktalarda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Karaçalı-eski Hani ilçesi yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4, Silvan Bulvarında ise, meydana gelen kazada 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.