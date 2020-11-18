Diyarbakır'da mezarlıklar çamurdan kurtuluyor

Mezarlık hizmetlerini ücretsiz şekilde gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimini göz önünde bulundurarak olumsuz hava koşullarında vatandaşların daha steril bir ortamda mezarlık ziyaret ve defin işlemlerini yapabilmeleri için çalışma başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde yer alan Yeniköy Mezarlığının ana yollarına sıcak asfalt serme, ara yollara bordür ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının startını verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeniköy Mezarlığındaki ana yollara bin 150 ton sıcak asfalt serilecek. Ana yollardaki temel, alt temel ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serme çalışması başlayacak. Sıcak asfalt serme çalışmaları dışında, ara yollara 2 bin 400 metre bordür ile 19 bin 363 metrekare kilitli parke taşı döşenecek.

250 metre istinat duvarının da inşa edileceği çalışmada Yeniköy Mezarlığında yapılan yol yenileme ve altyapı işlemlerinin benzerini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının, kentin diğer mezarlıklarında da gerçekleştireceği bildirildi.