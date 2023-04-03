İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da mezarlıklara yabani ot ilaçlaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapmaları için kentteki mezarlıklarda yabani ot ilaçlama çalışması başlattı.


Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim (Ortodoks) mezarlığı başta olmak üzere kentte bulunan 19 mezarlıkta çalışma gerçekleştirdi. Ekipler mezarlıklarda, özellikle mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine neden olan yabani otların büyümemesi için ilaçlama yaptı.


Ekipler vatandaşları uyararak ilaçlama çalışması nedeni ile herhangi bir zehirlenme riskine karşı hayvanların otlatılmaması gerektiğini belirtti.

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