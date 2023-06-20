Diyarbakır'da mezarlıklarda bayram temizliği

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yeniköy Mezarlığı'nda çalışma başlatan ekipler, mezarlık alanındaki çöpleri topladı, yolları temizledi, atıkları araçlarla çöp alanına aktardı.

Mezarlıklara çöp kovası montajı da yapan ekipler, Yeniköy Mezarlığı'ndaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim Mezarlığı'nda temizlik çalışması yapacak.