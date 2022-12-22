İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da mezarlıkta yaban domuzları görüldü

Diyarbakır’da sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığında 2 yaban domuzu görüldü.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığında 2 yaban domuzu görüldü.


Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığından geçen vatandaşlar, 2 domuz ile karşılaştı. Vatandaşları gören domuzlar, alandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Domuzların kaçış anları, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Vatandaşlar, domuzların mezarlara herhangi bir zarar vermediğini ifade etti.

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