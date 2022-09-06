Diyarbakır'da Mezopotamya Bulvarına 528 çınar ağacı dikildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır kent merkezinde yeşil alanları artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezindeki yeşil alanları artırma hedefiyle Mezopotamya Bulvarı ikinci etabında 528 çınar ağacını toprakla buluşturdu.

Ekipler, ağaçların verimli gelişmesini sağlamak için bakım, ilaçlama ve sulama çalışması yürütüyor. Çalışmada, yaz sıcaklarında ağaçlarda oluşabilecek gövde çatlamasının önüne geçmek için yeni çınar ağaçları rafya bez ile sarıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentte yol yapım çalışmaları tamamlanan bulvarlarda ağaçlandırma ve diğer peyzaj çalışmalarını sürdürecek.