Diyarbakır'da mezotelyoma sempozyumu

Dicle Üniversitesi tıbbi onkoloji, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahi bölümü tarafında yapılan sempozyumda Prof. Dr. Abdurrahman Işıkdogan ve Prof. Dr. Refik Ülkü hastalık hakkında sempozyumda açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da bir otelde yapılan sempozyum hakkında bilgi veren Prof Dr. Abdurrahman Işıkdoğan Diyarbakır'ın Türkiye'de mezotelyomanın en çok görüldüğü bölgelerden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Işıkdoğan, ''Çoğunlukla mesleki maruziyet veya çevresel etkenlerle oluşan ve ne yazık ki kaçınılmaz ölümle sonuçlanan bu hastalığın bölgemizdeki önemli özelliği hemen tamamına yakının çevresel asbest maruziyeti ile olmasıdır. Bölgemizde özellikle Çermik, Çüngüş, Maden, Ergani, Siverek yöresinde geçmişte kullanılan beyaz toprak çevresel olarak en önemli maruziyettir. Dolayısıyla önlemin de çok önemli olduğu bir hastalık olan bu hastalığı tüm detayları ile gündeme getirmeyi hedefledik'' dedi.

Semineri Dicle Üniversitesi Asbest ve Mezotelyoma Araştırma Uygulama Merkezi ve Onkolojik Klinik Araştırma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediğini ifade eden Prof. Dr. Işıkdoğan, ''Tarihçesini, epidermiyolojisi ve genetik özelliklerini, görüntüleme yöntemlerini ve cerrahi, radyoterapi ve sistemik tedavisinde güncel gelişmeleri multidisipliner olarak detaylı konuştuk. Ayrıca bu hastalık ile ilgili gelecekte neler yapacağımızı da ele aldık. Bu yıl bölgesel olarak planladık. Bu toplantıyı önümüzdeki dönemlerde daha geniş ve ulusal düzeyde de yapmayı hedefliyoruz. Katılan ve katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza ve katılımcılara teşekkür ederiz. Yararlı ve başarılı bir toplantı olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu.

Seminer soru ve cevapların ardından sona erdi.