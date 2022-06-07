Diyarbakır'da mezuniyet coşkusu

Diyarbakır'da, Özel Final Fen ve Anadolu Lisesi 2022 yılı mezunlarını ihtişamlı bir törenle uğurladı.

Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet gecesine, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul kurucularından Şahin Otu, birçok eğitimci ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Final Okulları Lise Müdürü Recep Kepenek, Covid-19 sürecinden iki yıl sonra ciddi bir program ile açık havada mezuniyet töreni yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kepenek, “Muhteşem bir gece olacağını düşünüyorum. Öğrenci ve velilerimiz çok heyecanlı bu gecenin tadını çıkarmak için. 12. sınıf öğrencilerimizin mezuniyetini yapıyoruz, bu yıl alacakları diplomaları ile 2 hafta sonra YKS'ye girecekler; heyecanları dorukta. Hem moral motivasyon hem de sınav öncesi çocuklarımız çok ciddi yoğun çalıştılar. Bu yoğun çalışma sonrası moral motivasyonlarını yükselterek sınavlarına uğurlayacağız” dedi.