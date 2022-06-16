Diyarbakır'da milyonluk siteler arasında ‘imece' usulü hasat

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde milyonluk siteler arasında ekimi yapılan mercimeğin hasadı 'imece' usulü ile yapılıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçilerin hasadı devam ediyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, milyonluk siteler arasında mercimek eken çiftçi hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde imece usulü ile mercimek hasadını sürdüren çiftçi, son zamanlardaki yağışlarla birlikte verimden memnun olduğunu dile getirdi.

“Beton bloklar arasından bereket de yağıyor”

Çiftçi Celalettin Polat, 70 dönüm mercimek ektiklerini ve patosunu yaptıklarını söyledi. Hasat zamanı olduğunu hatırlatan Polat, “Gördüğünüz gibi beton bloklar arasında bereket yağıyor. Gerçekten bu senenin kurak geçmesi ve son zamanlardaki yağışlarla birlikte çok şükür iyi. Şu anda beklediğimizi karşılıyor. Devlet destek veriyor. Ama biraz daha iyileştirilmesi lazım. Şu anda 6-7 çalışanımız var. Sabah saat 07.00'de patosa başladık. Akşam saat 19.00'a kadar devam edecek. Havaların sıcak olmasına rağmen yine gayret ediyoruz. Samanı hayvana vereceğiz. Mercimeği de büyük ihtimalle satarız. Beton bloklar arasında çiftçilik yapmak biraz zor. Şartlar zorlaştırıyor. Çoğu insanın gezmesinden dolayı, ekinin içinden geçmesi mahsulü yatıyor, mahvediyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şükür beton bloklar arasından bereket de yağıyor” dedi.