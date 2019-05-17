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Diyarbakır'da minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

Diyarbakır-Viranşehir karayolu Ovabağ mevkinde kapalı kasa bir minibüsün şarampole uçması sebebiyle, minibüs sürücüsü yaralandı.


Kaza, Diyarbakır - Viranşehir karayolu Ovabağ mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Ovabağ istikametine giden 21 AB 241 plakalı kapalı kasa bir minibüs sürücüsü E.K, direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole uçtu.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edilirken, minibüste çıkarılan E.K. isimli minibüs sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Minibüs sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından şarampole yuvarlanan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Jandarma ekiplerinin kazaya, oluş sebebinin araştırılmasına ilişkin soruşturma başlattı

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