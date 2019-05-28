Diyarbakır'da minik futbolculara 2'inci seminer verildi

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi tarafından, bünyesindeki sporculara, futbolda zihinsel antrenman, odaklanma ve hedefe kenetleme gibi konulara yönelik 2'inci seminer verildi.

Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ile Spor Psikoloğu ve Yazar Cevher Sönmez tarafından verilen seminerde, minik sporcular, futbolda zihinsel antrenman, odaklanma ve hedefe kenetleme gibi konularda bilgi edindi. Diyarbakır'da bir spor psikoloğu tarafından verilen seminere, sporcu ebeveynleri de katılırken, Seyran Spor Tesislerinde gerçekleşen seminerde, Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ile Psikolog Cevher Sönmez, ebeveyn ve sporculara önemli bilgiler aktardı.

"Çocuklarımız özgüvenlerini hissettirebilecekler"

Yapılan seminerin ardından açıklamada bulunan Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi Kulüp Başkanı Veysel Kurtoğlu, amaçlarının tüm çocuklara Antalyaspor Kulübü altında mental eğitimler sağlamak olduğunu ifade etti. Kurtoğlu, "Çocuklarımızın gelişimi için eğitimler vermek, burada değerli hocalarımız Kunter Kurt ile Cevher Sönmez hocamız güzel bir eğitim verdi. Çocuklarımızın tamamen mental yapılarını çözmeye odaklıdır. Çocuklarımıza özgüvenlerini kendilerine his ettirebilecek ve ilerleyecek bir şekilde davranışlar sergilemeleri konusunda eğitimler verdi. Amacımız burada velilerimize çocuklarına göstermiş olduğumuz duyarlılığın yanı sıra, çocuklarımızın bu yaş kategorisinde ilerleyen süreçte gelişimlerine katkı sağlamaktır" dedi.

"Bu projeye adım attık ve güzel bir şekilde ilerliyoruz"

Diyarbakır Futbol Akademisi Koordinatörü ve Antrenörü Ali Uslu da bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Bünyemizde bir yardımcı hocamız ve kulüp başkanımız Veysel Kurtoğlu ile beraber bu projeye adım attık ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu projeye ilk adım atarken ilk başta bir seminerimiz olmuştu ve ikinci bir seminerimiz. Proje şu şekilde, futbol okulunu Diyarbakır'da kurduk. Futbol oynamayan ve resmi maç müsabakaya çıkmayan sporcumuz olmayacak. Seminerlerimiz doğrultusunda Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ile Spor Psikoloğu ve yazar Cevher Sönmez hocalarımızı davet ettik ikinci seminerimizde. Güzel bir proje ve buna benzer projelerde hep yer alacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından çocuklar erik dalı şarkısıyla oyun oynarken, ardından Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt'a Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi Kulüp Başkanı Veysel Kurtoğlu tarafından plaket verilmesiyle etkinlik sona erdi.