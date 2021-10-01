Diyarbakır'da miniklere itfaiye eğitimi

İtfaiye Daire Başkanlığı, her yıl 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Yaşam Merkezlerinde okul öncesi eğitim gören minik öğrencileri Kayapınar İtfaiye Grubunda ağırladı. İtfaiye ekipleri, minik misafirlerine itfaiye araçlarını tanıtarak yangın çeşitleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili eğitim verdi. Eğitim programında itfaiye ekipleri, yangın nedir, nasıl ortaya çıkar, söndürmede kullanılan araçlar, itfaiyenin görevleri ve yangın çeşitleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin yangın durumunda ne yapmaları gerektiğini anlatan ekipler, miniklerden gelen soruları da yanıtladı. Eğitimin ardından itfaiye ekipleri, öğrencileri itfaiye araçlarına bindirerek yangına gitme ve su sıkma tatbikatı yaptı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, ayrıca İtfaiye Haftasına dikkat çekmek için itfaiye araçlarıyla şehir turu düzenledi. Kayapınar İtfaiye Grubundan başlatılan şehir turu, 75 Metrelik Yol, Fırat Bulvarı, Diclekent Bulvarından devam ederek Kayapınar İtfaiye Grubunda sona erdi.