Diyarbakır'da mısır hasadı başladı

Hasadın yapıldığı yerde açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Bismil'in Türkiye'de dönüm başına en çok verim alınan yer haline geldiğini belirterek, anız yangınlarına karşı çiftçileri uyardı.

Diyarbakır'da mısır hasadı, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla 'Tarla Günü' etkinlikleri kapsamında Bismil ilçesine bağlı kırsal Üçtepe Mahallesinde başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çok sayıda çiftçinin katıldığı hasatta, Vali Karaloğlu, biçerdövere binerek ilk hasadı yaptı. Burada biçer döver makinesine çıkan Vali Karaloğlu, makine ile mısır hasadı yaptı. Hasat yapılmasının ardından Vali Karaloğlu, açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın en önemli tarımsal hasadının olduğu Bismil ilçesinde olduklarını belirten Vali Karaloğlu, "Şuanda Mezopotamya dediğimiz, yukarı Mezopotamya dediğimiz dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu bölgede bulunuyoruz. Bu topraklar ne ekerseniz onu misliyle size veren topraklardır” dedi.

Diyarbakır genelinde 380 bin dekar alanda mısır ekildi

Aşık Veysel'in ‘Benim Sadık Yarım Kara Topraktır' sözlerine atıfta bulunan Vali Karaloğlu, "İşte tarih boyunca insanlığa kucak açmış bereketli topraklar bizim aşkla, sevgiyle ve bir yar gibi baktığımız topraklar bu topraklardır. Bismil ilçemizde 1990'lı yıllardan bu yana mısır tarımı yapılmaktadır. İlk defa bu bölgedeki tarlalarda mısır demo olarak başlamış ama bugün, geldiğimiz bu noktada 2019 ve 2020 yılları arasında sadece Bismil bölgesinde yapılan mısır tarımına baktığımızda geçtiğimiz yıl 93 bin dönüm dekar alanda mısır tarımı yapılırken, bu yıl 162 bin dekara yükselmiş durumda. Diyarbakır genelinde ise 380 bin dekar tarlada mısır tarımı yapıldı. Türkiye'de mısır üretiminin dekar başına 950 kilogram verimlilik ortalaması var ama Bismil'de bu ortalamanın bin 150 kilogram olduğunu görüyoruz. Ama bilinçli çiftlerimiz, emeğini, alın terini aşkını tarlasına aktaran çiftçilerimiz bin 800 kilograma kadar çıkarabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının mısır üreticilerine çok ciddi destekleri var. Şu an ton başına 30 lira destekleme veriliyor. Dönüm başına çiftçimize mazot ve gübrede ise 29 liralık destekleme var" diye konuştu.

"Ne olur ne mısırın ne buğdayın anızını, sapını, samanını yakmayalım"

Buğday ve mısır tarlalarındaki anız yangınları konusunda ise çiftçileri ve arazi sahiplerini uyaran Vali Karaloğlu, "Yananın sadece anız değil, canlılar da yanıyor. Ne olur ne mısırın ne buğdayın anızını, sapını, samanını tarlada yakmayalım. Bugün tarla günü münasebetiyle bölge çiftçilerimize çağrımız olsun. Ne olur artık tarlanızı yakmayın. Tarlanızla beraber bereketinizi de yakıyorsunuz. Sadece anızı, artığınızı değil, toprakta sizin için çalışan yüce Allah'ın var ettiği bütün canlıları yok ediyorsunuz. Toprağı organik olarak çok ciddi bir şekilde fakirleştiriyorsunuz. Hem havamızı hem de çevremizi kirletiyorsunuz. Bu atıklar bir ekonomik değerdir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı.