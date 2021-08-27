Diyarbakır'da mobil aşı ekipleri vatandaşların ayağına gidiyor

Diyarbakır'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında mobil aşı ekipleri, site içerisinde ve apartmanların yakınlarında dolaşarak aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüsle mücadele kapsamında aşı seferberliği sürüyor. Çalışmalar kapsamında sağlık ekipleri, birçok yerde mobil stantlar kurduğu gibi ambulansla site içerisinde ve apartmanların yakınlarında dolaşarak aşılama çalışmalarına devam ediyor. Aşı çalışmaları kapsamında vatandaşların ayağına kadar giden mobil aşı ekipleri randevusuz bir şekilde vatandaşların aşılarını yaparken, aynı zamanda vatandaşlara Covid-19 aşısı hakkında bilgi veriyor. Enfekte oranının düşük tutulabilmesinin tek yolunun aşı olmaktan geçtiğini belirten ekipler, bağışıklık oranının yükselmesi ile ülkede Covid-19 ile mücadelede başarının yakalanacağını aktarırken, vatandaşlar da aşı ekiplerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.