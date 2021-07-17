Diyarbakır'da motor yağı yüklü kamyon devrildi, yol geçici süreyle kapatıldı

Kamyonda bulunan motor yağları etrafa yayılırken, yol geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Kaza, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motor yağlarının yüklü olduğu kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyonda bulunan motor yağları yola savruldu. Trafik akşının durduğu Diyarbakır Silvan yolu tek şeritli olarak trafiğe kapatılırken, yapılacak çalışmaların ardından yolun yeniden açılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.