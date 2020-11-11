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Diyarbakır'da motosiklet kamyonetin altında kaldı: 2 yaralı

Diyarbakır’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu motosiklet kamyonetin altında kaldı.

Diyarbakır'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu motosiklet kamyonetin altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.



Kaza, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olan 34 TJ 8979 plakalı motosiklet, sola dönüş yapan 23 FR 979 plakalı kamyonete yandan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı kamyonetin altında kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kamyonet altında kalan motosiklet hurdaya dönerken, polis ekipleri inceleme başlattı.

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