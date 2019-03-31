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Diyarbakır'da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da, muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu'nda yaşandı. 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi'nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın yaşandığı Evliye Çelebi Ortaokulu'na gelerek buradaki polislerden bilgi aldı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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