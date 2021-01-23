Diyarbakır'da mutasyonlu korona virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan korona virüs tespit edildi. Şahsın yurt dışı bağlantısının olmadığı öğrenilirken, mahalle 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde, bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti. Şahsa burada yapılan testinde mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan korona virüs tespit edildi. Şahsın yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı. Mutasyonlu korona virüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.

Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.