Diyarbakır'da müzik günleri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Kent konservatuvarı müzik günleri' Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk sanat müziği topluluğunun dinletisiyle başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, bölgenin özelliklerinden yola çıkarak kentte müzik ruhunu, kültür, ses, saz ve hareket ile birleştirerek sanat düşüncelerini ortak bir paydada sunma amacıyla düzenlediği 'Kent konservatuvarı müzik günleri' başladı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde 4 gün sürecek olan müzik günleri programıyla Diyarbakır'daki müzik okulları, çağdaş müzik bestecileri, ses ile saz sanatçıları, klasik batı müziği icracıları, halk oyunları, dengbej geleneği ve müzik yorumcuları arasında bir etkileşim sağlanması hedefleniyor. Müzik günleri etkinliğinde birçok farklı grup sahne alma şansı bulacak.

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk sanat müziği topluluğunun Hicaz makamında şarkılar konseri ve Grup Nostalji eski Yeşilçam müzikleri enstrümantal dinletisi ile başlayan müzik günleri dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Farklı müzik örneklerinin seslendirildiği gecede izleyiciler gösterilen performanstan dolayı müzisyenleri ayakta alkışladı.

8 Şubat Cuma günü son bulacak olan müzik günlerinde konserler, müzik dinletileri, danslar ve halk oyunları gösterileri sahnelenecek. Kent konservatuvarı müzik günlerinde gerçekleşecek olan tüm etkinliklerden vatandaşlar ücretsiz şekilde faydalanacak.