Diyarbakır'da Necip Fazıl'ı anlama etkinliği

Diyarbakır'da Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi tarafından, 'Edebi yönüyle Necip Fazıl'ı anlama ve ana taşıma' etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Faysal Taşçıer, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kamuran Eronat, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Beyhan Kanter, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdürü Basri şeker, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Faysal Taşçıer, okula Necip Fazıl Kısakürek isminin verilmesiyle kalınmadığı, heyecanı, ruhu ve dinamizminin de okula yerleştiğini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, "Üstadı bu günlere taşıyan nedir veya bu salonda üzerinden on yıllar geçmesine rağmen onu konuşmamıza vesile kılan nedir ona biraz değinmemiz lazım. Şimdi biliyorsunuz edebiyatçılarda, şairlerde, yazarlarda düşünürlerde kendi çağlarının tanığıdırlar. Bu tanıklık sıfatı onlara vicdani bir tanıklıkla birlikte büyük bir gözlem yeteneği de verir ve o tanıklık ettikleri çağın olaylarına karşı son derece duyarlı olurlar. Duyarlı hareket ederler, kalemle kağıt onların en büyük silahı. Sonra ki nesillere bıraktıkları yegane miras o çağın ötesine uzanan fikirleriyle ışık olmaya çalışırlar. Üstad onlardan biri elbette. Fikirleriyle bu günümüze ışık tutmuş, yaşadığı dönemin zorluklarıyla baş ederken ve analiz ederken büyük acılardan geçerek bu izi bırakabilmiş hepimize. Şimdi sevgili çocuklar bu kentinde pek ala çok değerli, kıymetli, yazarları, edebiyatçıları şairleri çıkmış. Geleceğin yazarları ve edebiyatçıları sizlerin arasından çıkacak. Üstadın izinden giderek ve daha başka dokunuşlarla belki kendinize özgü bambaşka bir yol ve kılavuz seçerek ama sonuçta topluma örnek olabilecek, topluma ışık olabilecek bu salondan çıkacak. Ben buna yürekten inanıyorum” dedi.

Etkinlik, şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi sonrası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.