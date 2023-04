Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Türk semenderi' görüldü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Türk semenderi' görüldü.

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaptığı yazılı açıklamada, Eğil ilçesinde köylüler tarafından görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Türk semenderi' veya 'lekeli semender' diye adlandırılan Salamandra infraimmaculata'nın dünyadaki yayılış alanın İran, Irak, İsrail, Lübnan, Suriye ve Türkiye olduğunu belirti.

Lekeli semenderin, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature-IUCN), kımızı listesinde durumu tehdit altına girebilir kategoride olduğunu aktaran Prof. Dr. Satar, "Ülkemizin Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan Türk semenderine normal mevsim şartlarında şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve ekim, kasım aylarında rastlanırlar. Vücutları oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit halinde sarı, bazen portakal sarısı lekeler bulunur. Karın tarafı siyahımsı gri, bazen küçük sarı lekelidir. Bu lekelerin şekil ve büyüklükleri farklıdır. Kuyruk uzunluğu daima 'baş artı gövde' kısmından daha kısa ve kuyruk, enine kesitte yuvarlaktır. Tepe ve dağlık yerlerde, nemli ağaç ve ormanlık habitatlarda yaşarlar. Islak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlenirler. Zararsız türdür, vatandaşlar zarar vermemeli bu türe” dedi