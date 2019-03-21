Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

Diyarbakır'da HDP tarafından organize edilen Nevruz'a katılan vatandaşların dağılması sonrasında çıkan arbedede 30 kişi gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) organize ettiği Nevruz etkinliği Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Nevruz Park alanında kutlandı. Etkinliğe HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Diyarbakır il ve ilçe başkan adayları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesindeki alana gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına TOMA konuşlandırıldı.

7 bin polis görev aldı

Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapatırken, Nevruz'un huzurlu bir şekilde geçmesi için 7 bin polis görev yaptı. Kutlamaya katılan vatandaşlar tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine sık sık sloganlar atıldı. Etkinliğe katılanlar uyarılara rağmen polis barikatlarını aşarak sahnenin bulunduğu alana girdi, kısa süreli arbede yaşanırken yüzü maskeli bazı kişilerin provokasyon amaçlı yüzünü kapattıkları dikkat çekti. Nevruz saat 11.00'de başlayarak saat 15.30'da sona erdi.

Nevruz kutlamalarında çıkan arbedede 30 kişi gözaltına alındı

Nevruz sakin geçerken etkinlik erken sona erdi. Dağılım sonrasında bazı vatandaşlar terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan attı. Polisin uyarılara rağmen grubun slogan atmaya devam etmesiyle müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerinin müdahale ettiği grup içinden 8'i çocuk toplam 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan dağılan kalabalık, gruplar halinde farklı noktalara giderek zaman zaman polis ekiplerine taşlarla saldırdı.