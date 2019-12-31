Diyarbakır'da obezite ve diyaliz merkezi açıldı

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde obezite ile diyaliz merkezlerinin açılışı yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki açılışa Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, hastane yönetimi ve davetliler katıldı. Merkezlerle ilgili yetkililerden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Tekin, kentte sağlık alanında artı değer olarak neler katabileceklerine yönelik çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Dr. Tekin, "Obezite hastalarının psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve uzman hekimlerimizin eşliğinde sağlıklı kilo vermelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Obezite merkezimiz Türkiye'de var olan 7 merkezden birisidir. Cihaz sayısının artırıldığı ve ayrı odalar halinde olan diyaliz merkezi ise hastalara rahat ve hızlı müdahale edilecek konuma getirildi. Diyaliz hastalarına en iyi sağlık hizmetini vermeyi hedefliyoruz. Gelecekte cihaz sayısının 50'ye çıkması için sistemi kurduk. Hizmet anlamında baktığımızda önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki süreçte de Diyarbakır halkına en iyi hizmeti verme noktasında tüm ekibimizle çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından obezite ve diyaliz merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.