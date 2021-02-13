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Diyarbakır'da ocak başında meydana gelen yangın, paniğe neden oldu

Diyarbakır’da kısıtlama gününde bir ocak başında meydana gelen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Diyarbakır'da kısıtlama gününde bir ocak başında meydana gelen yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.


Yangın, Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir ocak başında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baca sisteminde biriken atık yağlar kontrollü bir şekilde temizlenmek istenirken baca biranda alevlere teslim oldu. Birkaç dakika süren yangında kara duman gökyüzünü kaplarken, kısıtlama saatinde paniğe neden oldu. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana yangın çalışanların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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