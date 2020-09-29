İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da ödüllü kütüphane 24 saat hizmet verecek

Diyarbakır’da bulunan ve mimarisi ile İspanya’da ödüle layık görülen Prof.

Diyarbakır'da bulunan ve mimarisi ile İspanya'da ödüle layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesi, 24 saat hizmet vermeye başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 81 ilde 24 saat açık kütüphane uygulaması Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan ve Diyarbakır'ı yansıtan mimarisi ile İspanya'da ödüle layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk Kütüphanesinde başladı. 24 Eylülden itibaren, içerisinde barındırdığı 1 milyon kitapla 10 bin metrekare alanda 24 saat hizmet vermeye başlayan kütüphanede ziyaretçilere gece yarısı kuru pasta ve çay gibi ikramlar da sunuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.