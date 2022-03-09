Diyarbakır'da Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı düzenlendi

Yenişehir Belediyesi ve GABKAM tarafından kentsel estetik, Ekinciler-Gevran Caddesi Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcıları, GABKAM Müdürü Prof. Dr. Türkan Kejanlı, çalıştayın proje yürütücü öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Cephe tasarımlarının kentin görsel zenginliğini ve kalitesini arttırdığını belirten Beşikci,"Tarih boyunca binaların dışa yansıması ile oluşan cepheler sadece binaların görünen yüzleri değil aynı zamanda bir toplumun sahip olduğu değerleri, sanatı, ekonomiyi, mühendisliği, sosyolojiyi, teknolojiyi, tarihi ve felsefesini de ifade etme biçimidir. Cephe tasarımları yalnızca binanın imajını değil, bulunduğu sokağın, caddenin ve dolayısıyla kentin görsel imajını ve estetik kalitelerini belirlerler. Cepheler tasarlandığı mimari akım, malzeme, sahip olduğu imgeler, pencere, sütun ve çatı tasarımları doğrultusunda bulunduğu konum hakkında kullanıcıya bilgi de verirler. Kentlerde yaşayan ve ziyaretçiler için de farklı deneyimler sunar. Cepheler aynı zamanda kent imajına önemli ölçüde etki eden iç mekân ile dış çevre arasında bir bağlantıdır" dedi.

“Ofisi estetik bir görüntüye kavuşturacağız”

Ofis Cephe Tasarımı Çalıştayı'nın sonucunda belirlenecek uygun tasarımların uygulanmasıyla Ofis'in estetik bir görüntüye kavuşturulacağını belirten Başkan Beşikci, "Yenişehir İlçemizdeki Ekinciler ve Gevran Caddelerinde lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin kent estetiğine uygun tasarımları ile tasarımların uygulanmasına öncülük ederek caddelerimizi estetik bir görüntüye kavuşturacağız" ifadelerinde bulundu.