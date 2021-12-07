İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da oğlunu öldürüp çocuğunu ve eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da bıçakla çocuğunu öldüren, eşini ve diğer çocuğunu yaralayan zanlı, sabah adliyeye sevk edilmişti.

Diyarbakır'da bıçakla çocuğunu öldüren, eşini ve diğer çocuğunu yaralayan zanlı, sabah adliyeye sevk edilmişti. Mahmut B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Merkez Kayapınar ilçesinde dün Huzurevleri Mahallesindeki bir binanın birinci katında oturan Mahmut B.'nin, bıçakla 18 yaşındaki oğlunu öldürdüğü, eşini ve 14 yaşındaki çocuğunu yaraladığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


Polis ekiplerince gözaltına alınan Mahmut B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edilmişti. Sabah görülen davada Mahmut B., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Yaralanan çocuğun Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ağır yaralanan kadının ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

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